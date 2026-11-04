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Denver Broncos | News

"El próximo partido es siempre el más importante": los Broncos se concentran en su próximo reto ante Carolina Panthers

Nov 04, 2026 at 03:12 PM
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Después de conseguir una importante victoria divisional ante los Chiefs de Kansas City en la Semana 8, los Broncos ya están enfocados en su siguiente reto: enfrentar a los Carolina Panthers en la Semana 9. Aunque todavía tienen presente la emoción de la remontada de la semana pasada y el descanso de la Semana 10 está cada vez más cerca, en Denver saben que no pueden distraerse. El objetivo inmediato es conseguir su séptima victoria de la temporada.

"Todo empieza con el Head Coach Sean Payton", explicó el quarterback Bo Nix al hablar sobre cómo el equipo vuelve a enfocarse después de una victoria como la de la semana pasada. "El coach Payton sabe muy bien cómo mantenernos concentrados. Siempre nos recuerda que todos los partidos de la NFL son importantes y que tenemos que salir a ganar cada uno. Si no juegas bien, cualquier rival puede terminar venciéndote. Sabemos lo importante que es este partido antes del descanso. No podemos adelantarnos y empezar a pensar en la semana libre. Este encuentro es fundamental para lo que queremos lograr. Como capitanes y líderes, nos corresponde marcar la pauta durante los entrenamientos. Tenemos que cuidar todavía más los detalles, mejorar la comunicación y estar atentos a cada aspecto del juego. Si damos un poco más en todo y aprovechamos al máximo el tiempo que tenemos esta semana, estaremos en una buena posición".

Para Nix, mantener la concentración y no dejarse llevar por los resultados es algo que distingue a este equipo.

"Somos un equipo con mucha madurez", dijo Nix. "Sabemos manejar bien este tipo de situaciones y nunca ha sido algo que nos preocupe demasiado. El año pasado conseguimos varias rachas de victorias y este año estamos haciendo lo mismo. Tenemos claro que cada partido cuenta, así que vamos a seguir enfocados en nuestro trabajo y en lo que tenemos que hacer cada semana".

Como recordó Nix, los Broncos ya han demostrado que saben mantener la concentración después de conseguir victorias importantes. La temporada pasada, por ejemplo, vencieron a los Philadelphia Eagles, entonces campeones del Super Bowl, en la Semana 5, con una destacada actuación en el último cuarto, en el que anotaron 18 puntos. Lejos de confiarse por ese resultado, viajaron a Londres y una semana después consiguieron otra victoria, esta vez ante los New York Jets. Una semana después, los Broncos protagonizaron la remontada más grande de la temporada al vencer a los New York Giants en la Semana 7, con 33 puntos en el último cuarto. Para su siguiente compromiso ante los Dallas Cowboys, el equipo tomó la ventaja desde el primer periodo y la mantuvo hasta el final, consiguiendo una victoria por 20 puntos.

El equipo también sabe lo que implica mantener la concentración y no adelantarse a pensar en el descanso. Durante la gestión de Payton, Denver tiene una marca de 3-0 en los partidos disputados justo antes de su semana de descanso. La temporada pasada, los Broncos enfrentaron y vencieron a dos rivales de la AFC West, los Raiders y los Chiefs, en sus últimos dos encuentros antes del descanso.

La capacidad de los Broncos para pasar página rápidamente y concentrarse en el siguiente partido les da confianza de cara al reto de esta semana en Carolina.

"Creo que todos estamos en la misma sintonía", dijo el tackle Mike McGlinchey. "Es parte de lo que caracteriza a este equipo y también de la manera de trabajar de nuestro Head Coach".

Para Zach Allen, el nivel de Carolina es otra razón para que los Broncos lleguen bien preparados a este partido. Los Panthers, actuales líderes de la NFC South, conquistaron su división la temporada pasada y protagonizaron un duelo muy cerrado ante Los Angeles Rams en la ronda de comodines de los playoffs.

"Carolina es un gran equipo", dijo Allen. "Se han enfrentado a rivales muy fuertes y han tenido partidos bastante cerrados. Prácticamente mantienen la misma base del equipo de la temporada pasada, aunque sumaron algunas incorporaciones importantes. El año pasado llegaron a los playoffs, así que sabemos de lo que son capaces. Tienen mucho talento y nosotros tendremos que hacer un gran partido si queremos ganar. Creo que todos aquí tienen muy claro lo que necesitamos hacer".

Payton ha hablado durante toda la temporada de la importancia de sumar victorias consecutivas para acercarse a los objetivos del equipo. Ahora, los Broncos tienen la mira puesta en Carolina y saben que deberán volver a concentrarse en el partido que tienen por delante para buscar su quinta victoria consecutiva.

"Lo importante es empezar cada semana con una mentalidad renovada y enfocados en el rival que tenemos enfrente", dijo el cornerback Pat Surtain II. "Cada partido trae un reto distinto. Esta vez nos toca enfrentar a un buen equipo como visitantes y sabemos que no será fácil. Siempre les digo a mis compañeros que no importa lo que hayan hecho antes, sino lo que hagan ahora. Tenemos que volver a unirnos como equipo, concentrarnos en este partido y estar listos para el reto que tenemos enfrente".

Nota del editor: Este artículo es una traducción de contenido publicado originalmente en DenverBroncos.com.

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