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Denver Broncos | News

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Broncos make series of roster moves to reach 53-player roster limit

Aug 30, 2026 at 05:01 PM
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Aric DiLalla

Lead writer

RosterTransaction

ENGLEWOOD, Colo. — The Broncos have made a series of roster moves to reach the league-mandated 53-player roster limit.

Ahead of Sunday's 4 p.m. MT deadline, Denver waived the following players: defensive tackle Israel Antwine, cornerback Brent Austin, wide receiver Michael Bandy, long snapper Luke Basso, cornerback Sean Fresch, defensive back Ricardo Hallman, tackle Reid Holskey, tight end Justin Joly, wide receiver Kolbe Katsis, wide receiver Dane Key, wide receiver Joseph Manjack, outside linebacker Dasan McCullough, running back Jaleel McLaughlin, nose tackle Jordan Miller, tackle Tyler Miller, linebacker Red Murdock, offensive lineman Gavin Ortega, safety Parker Robertson, wide receiver Cameron Ross, wide receiver Kyrese Rowan, running back Cody Schrader, safety Miles Scott, outside linebacker Ron Stone Jr., cornerback Reese Taylor, outside linebacker Johnny Walker Jr., defensive tackle Kristian Williams and inside linebacker Taurean York. The Broncos designated linebacker Drew Sanders as waived/injured.

Denver also released long snapper Mitchell Fraboni, tight end Lucas Krull, fullback Adam Prentice, tackle Foster Sarell, center Lecitus Smith and guard Calvin Throckmorton. Players who are released are not required to pass through waivers.

The Broncos designated tackle Frank Crum and tight end Caleb Lohner as Reserve/Injured (Designated for Return). Both players are eligible to return to game action beginning in Week 5. Denver placed guard Nick Gargiulo on the Reserve/Physically Unable to Perform list. Gargiulo is also eligible to return as early as Week 5.

Outside linebacker Jonathon Cooper was placed on the Commissioner's Exempt list.

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