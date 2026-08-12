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Denver Broncos | News

Broncos release initial unofficial 2026 depth chart

Aug 12, 2026 at 11:32 AM
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ENGLEWOOD, Colo. — Ahead of their preseason opener against the Atlanta Falcons, the Broncos have released their initial unofficial depth chart for the 2026 season.

For a complete look at the Broncos' initial unofficial depth chart, please see below.

Offense
WR19 Marvin Mims Jr.11 Troy Franklin83 Michael Bandy37 Kyrese Rowan87 Cameron Ross*
81 Kolbe Katsis*
WR17 Jaylen Waddle5 Lil'Jordan Humphrey
LT72 Garett Bolles79 Matt Peart73 Frank Crum71 Tyler Miller*
LG74 Ben Powers76 Calvin Throckmorton68 Gavin Ortega*
C60 Luke Wattenberg54 Alex Forsyth67 Michael Deiter
RG77 Quinn Meinerz78 Kage Casey*68 Gavin Ortega*
RT69 Mike McGlinchey63 Alex Palczewski65 Reid Holskey
TE1 Evan Engram82 Adam Trautman45 Nate Adkins85 Lucas Krull84 Caleb Lohner
80 Justin Joly*89 Dallen Bentley*
WR14 Courtland Sutton13 Pat Bryant30 Hakeem Butler32 Dane Key*86 Joseph Manjack*
33 Kyre Duplessis*
RB27 J.K. Dobbins12 RJ Harvey28 Tyler Badie38 Jaleel McLaughlin25 Cody Schrader
20 Jonah Coleman*
FB46 Adam Prentice
QB10 Bo Nix8 Jarrett Stidham4 Sam Ehlinger
Defense
DE99 Zach Allen94 Jordan Jackson95 Sai'vion Jones
NT93 D.J. Jones90 Jordan Miller75 Kristian Williams
DE97 Malcolm Roach96 Eyioma Uwazurike98 Tyler Onyedim*
SLB15 Nik Bonitto52 Jonah Elliss51 Que Robinson59 Johnny Walker
WLB0 Jonathon Cooper92 Dondrea Tillman41 Drew Sanders57 Dasan McCullough*
ILB49 Alex Singleton47 Karene Reid55 Jordan Turner
ILB40 Justin Strnad56 Levelle Bailey50 Red Murdock*42 Taurean York*
LCB2 Pat Surtain II31 Kris Abrams-Draine37 Sean Fresch Jr.*32 Ricardo Hallman*
RCB21 Riley Moss23 Jahdae Barron25 Brent Austin*
NCB29 Ja'Quan McMillian23 Jahdae Barron35 Reese Taylor
S9 Talanoa Hufanga34 JL Skinner6 Tycen Anderson36 Parker Robertson*
S22 Brandon Jones26 Devon Key39 Miles Scott*
Special Teams
PK3 Wil Lutz
KO3 Wil Lutz
P16 Jeremy Crawshaw
H16 Jeremy Crawshaw
LS48 Mitchell Fraboni43 Luke Basso*
KR19 Marvin Mims Jr.28 Tyler Badie12 RJ Harvey38 Jaleel McLaughlin81 Kolbe Katsis*
PR19 Marvin Mims Jr.83 Michael Bandy87 Cameron Ross*

Asterisk indicates rookie.

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