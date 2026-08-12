Broncos release initial unofficial 2026 depth chart

ENGLEWOOD, Colo. — Ahead of their preseason opener against the Atlanta Falcons, the Broncos have released their initial unofficial depth chart for the 2026 season.
For a complete look at the Broncos' initial unofficial depth chart, please see below.
|Offense
|WR
|19 Marvin Mims Jr.
|11 Troy Franklin
|83 Michael Bandy
|37 Kyrese Rowan
|87 Cameron Ross*
|81 Kolbe Katsis*
|WR
|17 Jaylen Waddle
|5 Lil'Jordan Humphrey
|LT
|72 Garett Bolles
|79 Matt Peart
|73 Frank Crum
|71 Tyler Miller*
|LG
|74 Ben Powers
|76 Calvin Throckmorton
|68 Gavin Ortega*
|C
|60 Luke Wattenberg
|54 Alex Forsyth
|67 Michael Deiter
|RG
|77 Quinn Meinerz
|78 Kage Casey*
|68 Gavin Ortega*
|RT
|69 Mike McGlinchey
|63 Alex Palczewski
|65 Reid Holskey
|TE
|1 Evan Engram
|82 Adam Trautman
|45 Nate Adkins
|85 Lucas Krull
|84 Caleb Lohner
|80 Justin Joly*
|89 Dallen Bentley*
|WR
|14 Courtland Sutton
|13 Pat Bryant
|30 Hakeem Butler
|32 Dane Key*
|86 Joseph Manjack*
|33 Kyre Duplessis*
|RB
|27 J.K. Dobbins
|12 RJ Harvey
|28 Tyler Badie
|38 Jaleel McLaughlin
|25 Cody Schrader
|20 Jonah Coleman*
|FB
|46 Adam Prentice
|QB
|10 Bo Nix
|8 Jarrett Stidham
|4 Sam Ehlinger
|Defense
|DE
|99 Zach Allen
|94 Jordan Jackson
|95 Sai'vion Jones
|NT
|93 D.J. Jones
|90 Jordan Miller
|75 Kristian Williams
|DE
|97 Malcolm Roach
|96 Eyioma Uwazurike
|98 Tyler Onyedim*
|SLB
|15 Nik Bonitto
|52 Jonah Elliss
|51 Que Robinson
|59 Johnny Walker
|WLB
|0 Jonathon Cooper
|92 Dondrea Tillman
|41 Drew Sanders
|57 Dasan McCullough*
|ILB
|49 Alex Singleton
|47 Karene Reid
|55 Jordan Turner
|ILB
|40 Justin Strnad
|56 Levelle Bailey
|50 Red Murdock*
|42 Taurean York*
|LCB
|2 Pat Surtain II
|31 Kris Abrams-Draine
|37 Sean Fresch Jr.*
|32 Ricardo Hallman*
|RCB
|21 Riley Moss
|23 Jahdae Barron
|25 Brent Austin*
|NCB
|29 Ja'Quan McMillian
|23 Jahdae Barron
|35 Reese Taylor
|S
|9 Talanoa Hufanga
|34 JL Skinner
|6 Tycen Anderson
|36 Parker Robertson*
|S
|22 Brandon Jones
|26 Devon Key
|39 Miles Scott*
|Special Teams
|PK
|3 Wil Lutz
|KO
|3 Wil Lutz
|P
|16 Jeremy Crawshaw
|H
|16 Jeremy Crawshaw
|LS
|48 Mitchell Fraboni
|43 Luke Basso*
|KR
|19 Marvin Mims Jr.
|28 Tyler Badie
|12 RJ Harvey
|38 Jaleel McLaughlin
|81 Kolbe Katsis*
|PR
|19 Marvin Mims Jr.
|83 Michael Bandy
|87 Cameron Ross*
Asterisk indicates rookie.