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Denver Broncos | News

Con la mira puesta en mantener el éxito de octubre, los Broncos buscan mejorar con un arranque más rápido

Sep 30, 2026 at 06:02 PM
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Con la llegada de octubre, los Broncos mantienen el objetivo de seguir mejorando.

Y octubre ha demostrado ser un mes particularmente exitoso para Denver.

Hace un año, los Broncos terminaron el segundo mes de la temporada con marca perfecta de 4-0. Desde que Bo Nix asumió como quarterback titular al inicio de la temporada 2024, Denver tiene marca de 7-1 en octubre, mientras que el equipo suma un registro de 10-3 en este mes desde la llegada de Sean Payton como Head Coach.

Payton también llega a octubre con un registro destacado: su porcentaje de victorias de .761 durante este mes es el mejor en la historia de la NFL entre los entrenadores que han dirigido al menos 50 partidos en octubre. Antes del duelo de la Semana 4 ante los San Francisco 49ers, el Head Coach recordó este historial al equipo.

Pero también señaló los pasos concretos que los Broncos dieron para conseguirlo y que deberán seguir dando para mantener ese nivel de juego a lo largo de octubre.

"Cuando reunimos a todos en el huddle, el mensaje fue: 'Octubre fue un buen mes para nosotros el año pasado porque ustedes hicieron que fuera una prioridad durante la semana'", dijo Payton el miércoles. "Estamos volviendo a enfocarnos en eso. Apenas estamos comenzando este camino y tenemos que detectar estas áreas de oportunidad para evitar cometer los mismos errores en la Semana 5 o la Semana 6".

Mientras los Broncos se preparan para visitar a unos 49ers que siguen invictos, Payton señaló que la clave para mejorar está en los "pequeños detalles" y las situaciones que Denver no resolvió como esperaba en la Semana 3 ante los Rams.

"Tenemos que encontrar esos pequeños detalles que pueden marcar la diferencia y mejorar en esas áreas", dijo Payton.

Uno de los principales puntos de énfasis ha sido comenzar los partidos con mayor velocidad, algo en lo que el equipo está trabajando durante la semana de preparación.

"Está en los primeros periodos de cada práctica, en las secuencias iniciales tanto a la ofensiva como a la defensiva", explicó Payton. "Créeme, estamos haciendo mucho para crear esos escenarios en los que podamos comenzar rápido".

Payton señaló que, después de apenas tres semanas de temporada, los Broncos no están preocupados por sus números. Sin embargo, reconoció que han tenido dificultades para comenzar los partidos de la manera que esperan y que necesitan mejorar en ese aspecto de cara a octubre.

Para el tackle Mike McGlinchey, la clave está en hacer bien las cosas desde el inicio de cada partido.

"Todo empieza con ese primer tercer down", dijo McGlinchey. "Se trata de mover las cadenas. Tenemos que ser mejores en esas situaciones. No creo que lo de la semana pasada haya sido catastrófico, más allá de que no pudimos convertir en tercer down. Simplemente no tuvimos suficientes jugadas en la primera mitad porque no pudimos mover las cadenas. Tenemos que ser eficientes en el primer y el segundo down y, cuando lleguemos al tercer down, convertir y mantener el balón en nuestras manos. Al final, se trata de hacer bien la jugada que se nos marca".

Payton también señaló la falta de consistencia del equipo para establecer el juego terrestre durante las primeras mitades de los partidos. Mejorar en ese aspecto, explicó, podría ayudar tanto a Nix como a la defensiva de Denver.

Con marca de 2-1 y con la mira puesta en repetir el éxito de octubre del año pasado, Nix sabe que una de las fortalezas del equipo es su capacidad para responder ante la adversidad. Sin embargo, también reconoce que el equipo necesita ser más consistente desde el inicio de la Semana 4 para alcanzar su mejor nivel.

"Creo que sabemos que siempre vamos a tener la oportunidad de competir y de darle la vuelta a las cosas", dijo Nix. "Esa es una de nuestras fortalezas. Nunca estamos fuera del partido. Pero creo que empezar rápido es fundamental, y siempre lo ha sido. Los equipos que terminan ganándolo todo tienen partidos en los que toman ventaja desde el principio; no dependen únicamente de lo que puedan hacer en la segunda mitad".

Los Broncos buscarán seguir mejorando en la Semana 4, cuando visiten a los San Francisco 49ers el domingo 4 de octubre a las 2:25 p.m. MT.

Nota del editor: Este artículo es una traducción de contenido publicado originalmente en DenverBroncos.com.

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