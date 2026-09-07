Broncos Notebook: Ante el ruido de la afición y un duro rival, Denver se prepara para un "gran desafío" en la Semana 1 ante los Chiefs

ENGLEWOOD, Colorado. Durante meses, los Broncos han mantenido que el éxito de la temporada pasada tiene poco que ver con la campaña que está por comenzar.

Y con el enfrentamiento de la Semana 1 de Denver ya a la vista, esa mentalidad ha acompañado al equipo al inicio de la semana de juego.

Cuando se le preguntó el lunes sobre la capacidad de los Broncos para destronar a los Chiefs de la cima de la división en 2025, el guardia Quinn Meinerz destacó la tarea que tienen por delante en lugar de los logros previos.

"Esta es una división muy difícil", dijo Meinerz. "Cada partido es difícil. Tienes que tener memoria a corto plazo. Tienes que olvidar lo que pasó la temporada pasada, porque cada temporada es completamente diferente. Tenemos un equipo nuevo. Ellos tienen un equipo nuevo. La división está abierta para quien quiera tomarla en este momento. Es temprano en la temporada y, en nuestros partidos divisionales, gran parte se trata de demostrar quién eres como equipo. Eso es algo que tenemos que volver a hacer este año. Esa es simplemente la naturaleza de la NFL: todos reinician y se preparan para la siguiente temporada. Creo que hemos hecho un buen trabajo reiniciando. Sabemos que ellos también han hecho un gran trabajo. Son un equipo muy bien dirigido. Va a ser football de la AFC West".

Al recibir una pregunta similar, el entrenador en jefe Sean Payton reconoció el objetivo de los Broncos de mejorar desde que llegó a Denver en 2023 y el trabajo que se ha realizado, pero terminó su respuesta enfocándose en el partido de esta semana.

"Será un gran desafío, especialmente con el ruido de la afición en Kansas City", dijo Payton.

Como mencionó Payton, parte de la dificultad de este enfrentamiento incluye prepararse para el ambiente en Arrowhead. Payton hizo referencia al ruido del público en múltiples ocasiones el lunes, y Meinerz reconoció que la capacidad de los Broncos para manejar ese elemento es "sin duda un factor" en el resultado del juego en horario estelar.

"Lo mejor es tener una buena operación dentro y fuera del huddle, [y tratar] de aprovechar esos momentos en los que la afición no está tan metida en el partido", dijo Meinerz. "A veces, comenzar rápido en un partido puede mantener al público en silencio al principio. Son momentos como esos".

"... Habrá momentos en los que estará muy ruidoso, y ahí es donde nuestra comunicación no verbal será útil. Eso es parte de practicar con ruido de afición y de resolver todos esos aspectos operativos para el momento del partido".

Si bien los factores tangibles, como el ruido del público, jugarán un papel más importante el lunes que los resultados anteriores, el apoyador interno Alex Singleton sí indicó que la familiaridad entre los dos equipos es "lo que hace divertido" este enfrentamiento de la Semana 1. Los Broncos han abierto la temporada contra oponentes fuera de la división en cinco de las últimas seis campañas, y Denver no inicia una temporada frente a un rival divisional desde 2023.

La incertidumbre de la Semana 1 no desaparece por completo ante un oponente divisional. A principios de septiembre, Payton hizo referencia a los "detalles nuevos" que presenta cada equipo, pero existe un mayor nivel de familiaridad entre ambos conjuntos.

"Realmente es jugar esta partida de ajedrez", dijo Singleton. "Ninguno de los dos equipos está jugando damas chinas ya... Ellos saben lo que vamos a hacer; nosotros sabemos lo que van a hacer ellos. Se trata de quién hará esos pequeños ajustes que pasaron toda la temporada baja preparándose el uno para el otro… Creo que eso es lo que hace esto emocionante y por lo que será un divertido lunes por la noche".

Preparándose para Walker

La incorporación más destacada de Kansas City durante la temporada baja llegó cuando los Chiefs firmaron al corredor Kenneth Walker en la agencia libre, y Denver se enfrentará al MVP del Super Bowl LX en el "Monday Night Football".

Walker ha superado las 1,000 yardas por carrera en dos de sus cuatro temporadas en la NFL y ha acumulado 417 yardas desde la línea de golpeo y cuatro touchdowns en 74 toques de balón durante el recorrido de tres partidos de Seattle rumbo a un Trofeo Lombardi.

"Creo que tiene muy buen equilibrio al contacto, visión y velocidad para hacer jugadas explosivas", dijo Payton. "Es un jugador de fútbol americano extraordinario".

Singleton señaló el lunes que los Broncos saben que deben estar preparados para una fuerte carga del juego terrestre, y afirmó que ahí es donde comienza el enfoque defensivo de Denver cada semana.

"Cuando consigues a un corredor como ese, le estás diciendo a la liga y a toda la NFL: 'Oigan, queremos correr el balón'. Vamos a demostrarle a la liga que podemos hacerlo", dijo Singleton. "Creo que eso es lo que van a salir a hacer. Nos vamos a preparar para ello, pero como dije, tendrán sus jugadas de truco, sus jugadas especiales, su zona roja profunda, su zona roja corta, todo eso donde ves la magia de Andy Reid y Patrick Mahomes… Nos prepararemos para todo, pero una ofensiva que puede correr el balón primero hace que el juego sea muy difícil de jugar, así que nuestro primer objetivo, obviamente, siempre será detener la carrera".