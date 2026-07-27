Previo al Broncos Training Camp: All-Pros Pat Surtain II y Talanoa Hufanga lideran la talentosa secundaria de Denver rumbo al Broncos Training Camp

El Broncos Training Camp Powered by Ford comienza esta semana, y concluimos nuestro análisis anual posición por posición del roster de los Broncos.

En esta edición, analizamos las posiciones de esquinero y profundo, donde varios jugadores consolidados buscarán llevar su juego a otro nivel en 2026.

HISTORIA PRINCIPAL

¿Cómo puede la talentosa secundaria de los Broncos dar otro paso adelante en 2026?

La defensiva secundaria de los Broncos volverá a contar con talento de élite, encabezado por el Jugador Defensivo del Año 2024 y cuatro veces seleccionado al Pro Bowl, Pat Surtain II. Uno de los mejores jugadores de la liga, Surtain está acompañado en el grupo de esquineros por jugadores comprobados como Riley Moss, quien compartió el liderato de la NFL con 19 pases defendidos en 2025, y el esquinero de slot Ja'Quan McMillian, además de la selección de primera ronda de 2025, Jahdae Barron.

En la posición de safety, los Broncos cuentan nuevamente con la exitosa dupla conformada por Talanoa Hufanga, quien obtuvo honores de All-Pro del segundo equipo durante su primera temporada en Denver, y el veterano Brandon Jones, quien se prepara para disputar su séptima temporada en la NFL.

Estos jugadores clave desempeñaron un papel fundamental en el éxito defensivo de los Broncos la temporada pasada, cuando Denver permitió la séptima menor cantidad de yardas por pase (187.2) y la menor cantidad de yardas netas por intento de pase (4.8) en toda la NFL. El grupo también ayudó a los Broncos a mantener a sus rivales fuera del End Zone en cinco partidos, la cifra más alta de la liga.

Y aun así, en 2026, el enfoque sigue siendo encontrar maneras de mejorar. Para el coordinador defensivo Vance Joseph y el entrenador en jefe Sean Payton, provocar más pérdidas de balón podría ser una pieza clave del rompecabezas esta próxima temporada.

"Absolutamente, sí lo es [un objetivo para el equipo este año]", dijo Joseph sobre generar pérdidas de balón. "Lo hicimos en los playoffs y parte de eso tuvo que ver con las circunstancias. Creo que nuestro enfoque siempre debe estar en jugar una gran defensa. Eso significa ser sólidos en primera y segunda oportunidad, detener el ataque terrestre, destacar en la zona roja y en terceras oportunidades. Esas cosas no pueden cambiar, pero aun así puedes enfocarte en recuperar el balón".

Los Broncos registraron 10 intercepciones y 14 pérdidas de balón provocadas durante la temporada, pero la defensiva secundaria cobró vida con dos intercepciones cruciales durante la victoria de Denver sobre los Bills en la Ronda Divisional.

"Obviamente tuvo mucho que ver con la victoria ante Buffalo", dijo Payton en junio al hablar de generar pérdidas de balón. "Sigue siendo el factor número uno cuando se trata de victorias y derrotas en esta liga. Esa es una de nuestras metas".

JUGADOR A SEGUIR

CB Jahdae Barron

La selección de primera ronda de los Broncos hace un año, Jahdae Barron, buscará competir y tener un mayor impacto durante su segunda temporada en Denver.

El producto de Texas participó en los 17 partidos durante su temporada de novato, jugando 334 snaps defensivos y registrando cinco pases defendidos, un balón suelto forzado y una intercepción.

"Ha sido fantástico", dijo Surtain en junio al hablar sobre el crecimiento de Barron. "Ha estado estudiando mucho video. Se nota que está mejorando constantemente. Su IQ y sus fundamentos del juego muestran que tiene una madurez superior a la de su edad, entrando a su segundo año. Estoy emocionado por él".

Payton dijo que la versatilidad de Barron será importante en la manera en que se utilicen sus habilidades de cara a su segundo año, y el Training Camp brindará la próxima oportunidad para ver cómo esa visión toma forma.

"Creo que se trata de mantenerse en el campo y mantenerse saludable", dijo Payton en junio. "Creo que es un jugador instintivo, así que para él simplemente se trata de acumular repeticiones y trabajo de práctica".

ESTADÍSTICA A CONOCER

59.

Los quarterbacks suelen dudar antes de lanzar en dirección de Surtain, pero incluso cuando lo hacen, el dos veces All-Pro del primer equipo ha demostrado constantemente por qué es uno de los mejores creadores de jugadas defensivas de la liga.

Durante sus primeras cinco temporadas en la NFL, Surtain ha registrado 59 pases defendidos, la segunda cifra más alta entre todos los jugadores de la NFL durante ese periodo. Además, Surtain es el primer jugador de los Broncos desde al menos 1999 en registrar dobles dígitos en pases defendidos en cada una de sus primeras cinco temporadas, y apenas el segundo jugador de la NFL desde 2018 en lograr esa hazaña.

Surtain enfrentó a varios de los mejores receptores de la liga a lo largo de 2025 y aun así permitió la tercera menor cantidad de yardas recibidas (346) entre todos los esquineros de la NFL que disputaron al menos 475 snaps en cobertura, de acuerdo con Next Gen Stats.

Capitán del equipo tanto en 2024 como en 2025, Surtain ha sido la piedra angular de la defensiva de los Broncos durante varias temporadas y continuará desempeñando un papel central mientras la unidad busca dar otro paso adelante esta temporada.

...Y UNA COSA MÁS

Después de seis temporadas en Denver, el profundo P.J. Locke dejó a los Broncos en la agencia libre y firmó con los Dallas Cowboys. Con Hufanga y Jones proyectados como titulares, valdrá la pena seguir de cerca la competencia por los puestos de reserva en la posición de profundo.

El roster de los Broncos cuenta con dos jugadores que regresan y que han contribuido principalmente en equipos especiales durante sus carreras en Denver: JL Skinner y Devon Key. Denver incorporó a Tycen Anderson, otro defensivo secundario con probada capacidad en equipos especiales, durante el receso de temporada, y el equipo firmó al agente libre colegial Parker Robertson, proveniente de Oklahoma State.

También competirá dentro de este grupo la selección de séptima ronda del Draft de 2026, Miles Scott. La selección global número 246 procedente de Illinois volverá a reunirse con sus excompañeros universitarios, el tackle ofensivo Alex Palczewski y el receptor abierto Pat Bryant, quienes han hablado muy bien tanto del carácter de Scott como de su capacidad para hacer jugadas.

"En mi opinión, cualquiera que provenga de un programa como Illinois tendrá éxito en la liga", dijo Bryant en mayo.

Después de comenzar su carrera universitaria como receptor junto a Bryant, Scott pasó las últimas tres temporadas de su carrera colegial como defensivo secundario y registró 182 tackleadas, siete intercepciones, cuatro tackleadas para pérdida de yardas y una captura de quarterback. En su primer partido jugando la posición, devolvió una intercepción de 48 yardas para un touchdown.

Payton dijo después del Draft que "no parece que estés viendo una conversión de receptor", y tanto él como el gerente general George Paton han expresado entusiasmo por el potencial de desarrollo de Scott.

"Es muy físico para haber sido receptor y muestra instintos excepcionales para alguien que lleva relativamente poco tiempo jugando la posición", dijo Paton después del Draft. "Pensamos que tenía una gran anticipación y excelentes instintos, y por eso consiguió esas intercepciones. Creo que encaja perfectamente con nuestro grupo y con lo que buscamos en los profundos".