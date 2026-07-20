Previo al Broncos Training Camp: OLB Nik Bonitto lidera a los cazadores de Denver; ILB Justin Strnad está listo para asumir un rol más importante 

El Broncos Training Camp Powered by Ford comienza más adelante este mes, y continuamos con nuestro análisis anual posición por posición del roster de los Broncos.

Seguimos con la posición de Linebacker, encabezada por el dos veces seleccionado al Pro Bowl, Nik Bonitto.

HISTORIA PRINCIPAL

¿Podrán los cazadores de Denver lograr tres temporadas consecutivas liderando la liga en capturas?

Después de liderar la liga en capturas de quarterback durante dos temporadas consecutivas, los Broncos buscarán volver a sembrar el caos en 2026.

Denver registró un récord de franquicia de 68 capturas de quarterback en 2025, apenas un año después de que el equipo estableciera la marca de 63 capturas. El linebacker exterior Nik Bonitto lideró al equipo en cada una de las últimas dos temporadas y, en 2025, encabezó un grupo de cinco linebackers, integrado por Jonathon Cooper, Justin Strnad, Dondrea Tillman y Jonah Elliss, que registraron múltiples capturas de quarterback.

Diecisiete jugadores diferentes de los Broncos registraron al menos media captura la temporada pasada, y los linebackers de Denver fueron responsables de más de la mitad de las derribadas de quarterback del equipo.

La actuación colectiva más dominante del año llegó durante un duelo de pocos puntos en la Semana seis frente a los Jets. Las nueve capturas de quarterback de los Broncos en esa victoria fueron la mayor cantidad registrada por la franquicia en un solo partido desde 1996 y la cifra más alta lograda por cualquier equipo en un juego disputado en Londres.

Con varios jugadores disruptivos listos para regresar y un alto estándar defensivo ya establecido en Denver, los Broncos deberían aspirar a repetir ese desempeño en 2026.

"Siento que la continuidad que hemos tenido nos ha ayudado durante los últimos años", dijo Bonitto en mayo. "Esa es la razón por la que hemos podido tener una defensa realmente buena durante los últimos años".

JUGADOR A SEGUIR

ILB Justin Strnad

Al entrar en su séptima temporada en Denver, Strnad está listo para asumir el rol más importante de su carrera hasta ahora.

Después de participar en 83 partidos y realizar 21 aperturas desde 2021, se espera que la selección de quinta ronda de 2020 proveniente de Wake Forest sea titular junto al veterano Alex Singleton, quien entra a su octava temporada en la NFL. Strnad se ha ganado un papel fundamental dentro de la rotación de los Broncos durante las últimas dos temporadas, realizando ocho aperturas tanto en 2024 como en 2025. El año pasado registró máximos personales con 4.5 capturas de quarterback y ocho golpes al quarterback.

"Esa es la esencia de nuestra liga", dijo el entrenador en jefe Sean Payton en junio sobre la evolución de Strnad. "Desde la perspectiva de un coach, quizás nunca debes ponerle una etiqueta a alguien. Siempre estás tratando de ver qué es capaz de hacer. ¿Cuál es su techo? Nuestro trabajo es intentar que lo alcance si es posible. A veces nosotros también tenemos que entrenarnos para pensar fuera de lo convencional. Él ha hecho eso por nosotros".

La producción de Singleton en 2025 también merece atención, ya que el producto de Montana State lideró al equipo en tackleadas por tercera vez durante sus primeras cuatro temporadas en Denver. Los Broncos renovaron los contratos tanto de Singleton como de Strnad en marzo, y ahora el dúo se prepara para disputar su quinta temporada juntos con el equipo.

"Ahora, Strnad ya no tiene que pensar, simplemente puede jugar fútbol americano", dijo Singleton en mayo. "Eso es lo que todos queremos hacer. Cuando puedes hacerlo, das lo mejor de ti. Así que estoy realmente emocionado por él. No puedo esperar".

Strnad, quien ha registrado 131 tackleadas totales durante las últimas dos temporadas, también consiguió la primera entrega de balón de su carrera en 2025: una intercepción crucial en el último cuarto al quarterback Jaxson Dart en la victoria de remontada de Denver sobre los Giants.

"Se ha ganado el derecho a tener la oportunidad de ser titular", dijo el coordinador defensivo Vance Joseph en junio. "Quiero decir, jugó bien para nosotros hace dos años; el año pasado jugó realmente bien para nosotros. Así que ahora es su turno. Fue seleccionado en el Draft para hacer eso y está listo".

ESTADÍSTICA A CONOCER

27.5

Durante las últimas dos temporadas, Bonitto se ha consolidado como uno de los principales cazadores de quarterbacks de la liga. El dos veces Pro Bowler ha registrado 27.5 capturas de quarterback desde 2024, cifra que lo ubica en el segundo lugar entre todos los jugadores de la NFL durante ese periodo. El único jugador con más capturas en las últimas dos temporadas es Myles Garrett, el Jugador Defensivo del Año de la NFL en 2025.

Bonitto registró seis partidos con múltiples capturas en 2025, una cifra empatada como la más alta de la liga. El egresado de Oklahoma también suma la segunda mayor cantidad de capturas de carrera entre los jugadores de su clase del Draft, solo detrás de Aidan Hutchinson, de Detroit.

"Siento que aprendí muchas lecciones el año pasado", dijo Bonitto en mayo. "En cuanto a sobreponerse a las lesiones, entender cómo es tener un plan de protección enfocado en mí y cómo trabajar a través de esas situaciones mientras sigo encontrando maneras de hacer jugadas. Y también ayudar a que otros jugadores hagan jugadas mientras atraemos esos bloqueos de apoyo y dobles bloqueos".

...Y UNA COSA MÁS

No se olviden de uno de los integrantes más nuevos del grupo: el linebacker interno Red Murdock. Considerado el "Mr. Irrelevant" de este año después de ser seleccionado por los Broncos con la última selección del Draft de la NFL 2026, el producto de Buffalo obtuvo honores All-American del segundo equipo tras una temporada 2025 en la que registró 142 tackleadas, 13.5 tackleadas para pérdida de yardas, cinco capturas de quarterback y seis balones sueltos forzados. Murdock también fue nombrado All-MAC del primer equipo en 2024 y 2025.

Quizás lo más destacado sea la comprobada capacidad de Murdock para generar pérdidas de balón. Murdock lideró la FBS con siete balones sueltos forzados en 2024, y sus 17 balones sueltos forzados en su carrera rompieron el récord de la NCAA que anteriormente pertenecía a Khalil Mack, también egresado de Buffalo.

Aunque los Broncos terminaron cerca de la cima de la liga en varias categorías defensivas en 2025, Payton y Joseph han hablado sobre el margen de mejora que aún existe en lo referente al diferencial de entregas de balón.

"Por tan sólidos que fuimos en capturas o no capturas, y en las estadísticas ofensivas y defensivas, esa es un área en la que sentimos que todavía hay progreso por lograr", dijo Payton en junio.

Durante el Training Camp, valdrá la pena seguir de cerca a este novato enfocado en generar pérdidas de balón.

"Es una máquina de tacklear", dijo el gerente general George Paton después del Draft. "... Si observas su carrera y todos los balones sueltos que forzó, tiene un gran instinto para encontrar el balón y un motor inagotable. Creemos que puede ser un buen jugador de equipos especiales. Tiene un excelente carácter".