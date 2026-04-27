La Voz de la Razón: La Clase 2026 de los Denver Broncos

El Draft de la NFL 2026 ya es parte de la historia y dejó como resultado la conformación de la nueva clase de novatos de los Denver Broncos. Con siete selecciones para trabajar, distribuidas entre el segundo y tercer día del Draft, la gerencia y el staff de entrenadores se enfocaron en jugadores que complementen el roster actual de cara a la próxima temporada.

El evento, celebrado en la ciudad de Pittsburgh, también ofreció momentos especiales para Broncos Country, incluyendo la participación de la International Fan of the Year 2025 Mane Ferreira en el escenario, reflejo del alcance global de la organización.

Cabe señalar que la selección de primera ronda no estuvo disponible para Denver, tras el intercambio realizado para adquirir al wide receiver Jaylen Waddle, movimiento que formó parte de la estrategia del equipo en este offseason. Aun así, el enfoque se mantuvo en agregar talento joven en distintas posiciones clave.

Sumando esta incorporación y las selecciones del Draft, los Broncos añadieron ocho jugadores a su roster rumbo a 2026.

Esta fue la actuación en el Draft de la NFL 2026.

Segundo día del Draft

La actividad para Denver comenzó con un movimiento en la parte final de la segunda ronda, intercambiando la selección 62 con Buffalo a cambio de las posiciones 66 y 182. Con ello, el equipo sumó capital adicional para el cierre del Draft.

Con su primera selección, los Broncos eligieron a DT Tyler Onyedim, de la Universidad de Texas A&M. Se trata de un jugador con experiencia colegial de cinco años, destacando por su agilidad y velocidad pese a su talla, así como por su capacidad para deshacerse de bloqueos y generar jugadas detrás de la línea de golpeo. Un elemento que se integra a un grupo que ha sido clave para el Coordinador Defensivo Vance Joseph. Por cierto, nunca se perdió un juego por lesión en sus pasadas cuatro temporadas.

Tercer día del Draft

La actividad continuó en la cuarta ronda con la selección de RB Jonah Coleman, proveniente de la Universidad de Washington. Un corredor con estilo físico, buena visión y seguridad con el balón, cualidades que le permitieron terminar con dos fumbles durante su carrera colegial.

Más adelante, los Broncos seleccionaron a OT Kage Casey, de Boise State. Un liniero ofensivo con buen control de pies y capacidad para reconocer esquemas defensivos, aportando profundidad a una unidad que ha sido una de las fortalezas del equipo en temporadas recientes. Casey solo tuvo tres castigos en 41 juegos en los que comenzó como titular y ninguno fue por agarrar al defensivo.

En la quinta ronda, tras un intercambio con Cleveland para subir posiciones, llegó TE Justin Joly, de North Carolina State. Un jugador que combina juego físico y habilidad atlética, con capacidad tanto para bloquear como para contribuir en el juego aéreo. Terminó su carrera colegial con 2% de sus pases caídos.

Ya en la séptima ronda del Draft, Denver agregó a S Miles Scott, de Illinois, un defensivo con antecedentes como receptor, lo que se traduce en buenas manos e instinto para atacar el balón.

Con las dos últimas selecciones, ambas compensatorias, los Broncos cerraron su clase con TE Dallen Bentley, de Utah, un jugador versátil en ofensiva que bien puede generar producción ofensiva como ser un buen elemento para bloquear en el juego terrestre, y LB Red Murdock, de Buffalo, reconocido por su juego físico y capacidad para generar balones sueltos, además de su liderazgo y durabilidad, misma que le ayudó a no perderse un juego en las últimas tres temporadas.

Conclusión del Draft

Al finalizar el proceso, los Broncos realizaron ajustes estratégicos, incluyendo un movimiento hacia atrás en la segunda ronda y otro para subir en la quinta, con el objetivo de maximizar el valor de sus picks.

El resultado es una clase de siete jugadores cuyo común denominador es la producción y personalidad que encaja con la cultura del equipo, misma que aporta profundidad y competencia interna en distintas posiciones, alineándose con la construcción del roster de cara a la Temporada 2026.

Como es habitual, a estos nombres se sumarán los novatos agentes libres que buscarán abrirse paso durante el offseason, en un proceso que continuará en los próximos meses bajo la dirección del Head Coach Sean Payton y su staff.