Denver Broncos | News

Wednesday HealthONE Injury Report

Nov 20, 2013 at 06:44 AM

DENVER BRONCOS
Player Injury Wednesday
TE Joel Dreessen Knee DNP
QB Peyton Manning Ankle DNP
TE Julius Thomas Knee DNP
WR Wes Welker Neck/Concussion DNP
CB Champ Bailey Foot Limited
T Orlando Franklin Ankle Full
S Duke Ihenacho Ankle Full
LB Nate Irving Shoulder Full
T Winston Justice Finger Full
G Chris Kuper Ankle Full
C J.D. Walton Ankle Full

NEW ENGLAND PATRIOTS
Player Injury Wednesday
TE Michael Hoomanawanui Knee DNP
WR Danny Amendola Groin Limited
CB Kyle Arrington Groin Limited
CB Alfonzo Dennard Knee Limited
S Steve Gregory Finger Limited
TE Rob Gronkowski Back/Forearm/Hamstring Limited
LB Brandon Spikes Knee Limited
CB Aqib Talib Hip Limited
RB Leon Washington Ankle Limited
QB Tom Brady Right Shoulder Full
WR Matthew Slater Wrist Full
RB Shane Vereen Wrist Full

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